陳春霖：台灣光復史實　有文獻史料佐證

中華翰維文化推廣協會創會理事長陳春霖。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月19日電（記者 方敬為）民進黨秘書長徐國勇認同美國提出台灣地位未定論，並稱台灣沒有光復節，引發爭議。中華翰維文化推廣協會創會理事長陳春霖接受中評社訪問表示，他不以政治的角度去評論，以文化人的角度來看，應該要“正確的面對歷史，並面對正確的歷史”，台灣光復的因果，我們可以從過去在台文人的詞句中看見，文化史料可證光復史實。



陳春霖，台灣師範大學美術研究所碩士，曾任沈春池文教基金會秘書長，長期從事兩岸文化交流事業，退休後創辦中華翰維文化推廣協會並擔任理事長。



今年逢抗日戰爭勝利及台灣光復80周年，中華翰維文化推廣協會與中國宋慶齡基金會合辦“民族浩氣.翰墨千秋”兩岸書畫巡迴展，首站在台中逢甲大學展出，18日舉辦開幕式，剛巧搭上今年台灣光復節恢復放假紀念，同時引發爭論之際。



陳春霖表示，他不以政治方向去評論部分人士的史觀，以文化人的角度來看，他認為，應該要“正確的面對歷史，並面對正確的歷史”，他小時候念書時，印象很深刻有首歌謠唱著“張燈結綵喜洋洋，光復歌兒大家唱”，根據史實，台灣就是基於《馬關條約》被割讓給日本，戰後歸還，自然有台灣光復的事實。



此外，陳春霖提到，台灣光復的因果，我們可以從過去在台文人的詞句中看見，例如丘逢甲的《離台詩》寫到“宰相有權能割地，孤臣無力可回天。扁舟去作鴟夷子，迴首河山意黯然。”又如林痴仙的《此去》內容“江山無主盜如毛，此去真慚擊揖豪。萬里扁舟家百口，只憑忠信涉海濤。”都充分顯示出，當時台灣被割讓給日本，在台文人志士的悲憤。



陳春霖認為，台灣被割讓及歸還都史實，並有文獻史料佐證，當時的文學創作也有相當的論述，還是老話一句，要學著“正確的面對歷史，並面對正確的歷史”。

