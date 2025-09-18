張善政推智慧觀光　讚桃園珍珠海岸生態豐富

桃園市長張善政18日出席“秋遊珍珠海岸智慧觀光記者會”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月18日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政18日出席“秋遊珍珠海岸智慧觀光記者會”時表示，桃園珍珠海岸從竹圍漁港一直延伸至永安漁港，沿線擁有豐富自然生態與人文景點，市府推出多語系的“桃園AI旅遊助理—小桃”及“賞鳥即時影像”頻道，結合智慧科技與濱海觀光資源，協助遊客快速規劃行程。



桃園市政府觀光旅遊局18日舉行“秋遊珍珠海岸智慧觀光記者會”，包括國民黨籍桃園市議員陳美梅、桃園市觀旅局長陳靜芳、農業局長陳冠義、民政局副局長藍品畯、海岸及資源循環工程處長林立昌、桃園區長許敏松、大園區長余誌松、新屋區長鄭詩鈿、桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守等人都到場出席。



張善政指出，桃園市政府近年結合觀光旅遊局、農業局、民政局、各區公所及在地業者全力推廣珍珠海岸觀光，包括許厝港賞鳥濕地、竹圍漁港、新屋綠色走廊及永安海螺文化體驗園區等景點，鼓勵市民多加利用“小桃”APP，輕鬆規劃最適合家庭與朋友的遊程。



張善政強調，“小桃”具備多語系即時應答、行程建議及景點導覽等功能，24小時全年無休，讓旅客出遊更省時、更貼心；“賞鳥即時影像”則讓民眾即使不在許厝港濕地現場，也能線上觀賞候鳥及珍稀鳥類，體驗濱海生態之美。



桃園市觀旅局表示，市府持續透過數位科技與在地資源串聯，推動智慧觀光創新服務，提供旅客便利多元的旅遊選擇。即日起至11月2日推出“秋遊珍珠海岸打卡尋寶活動”，串聯竹圍漁港、新屋綠色走廊、許厝港濕地及永安海螺文化體驗園區等景點，透過AR互動、定位解謎及打卡任務即可參加抽獎，歡迎全台遊客都能到桃園珍珠海岸來尋寶。