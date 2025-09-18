郝龍斌不參加辯論　中天：真實原因引起揣測

國民黨主席選舉備受關注，20日將舉行首場辯論，但應邀的四強之中，郝龍斌臨時表示不參加。（照：中天提供） 中評社台北9月18日電／中國國民黨主席10月18日改選，中天新聞邀請前台北市長郝龍斌、前藍委鄭麗文、藍委羅智強、孫文學校總校長張亞中等四強參與首場“國民黨主席大辯論”。郝龍斌辦公室突在昨晚間發訊息表示“準備不及，不能參加了”。對此，中天新聞表示，希望郝再慎重考慮，會保留辯論席，等他到最後一刻。



中天表示，已經緊急準備郝龍斌人形立牌，屆時在辯席上仍然可以看到郝龍斌的立體肖像。



根據《中時新聞網》報導，郝龍斌幕僚向《國民黨主席大辯論》主辦單位中天新聞表示“今天領表，明天登記，作業上來不及”。根據中天工作人員與郝龍斌幕僚的溝通記錄顯示，郝龍斌幕僚在9月12日回覆中天的說法是：如果參選，就會參加辯論。始料未及在辯論前三天，郝龍斌已確定參選，卻臨陣反悔不參加辯論了，真實原因引起揣測



中天新聞仍盼郝龍斌遵守承諾出席辯論，也絕對會等到最後一刻。



郝龍斌今天在領表時表示，昨天他已經通知“中天新聞”不參加這場辯論會。一旁的趙少康則補充說，大家不要怪郝，不參加中天舉辦的辯論會是他的建議，因為距離投票只剩下約1個月時間，他鼓勵郝龍斌除了黨中央辦的政見和辯論會外，其他的不用參加，要把時間花在黨員拉票上。