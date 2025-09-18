4成5台南人不滿意　賴清德本命區拉警報

55%的民眾對賴清德施政不滿意。（照片：震傳媒） 中評社台北9月18日電／《震傳媒》18日公布的最新民調顯示，有37.9%民眾信任賴清德、48.9%不信任，至於施政滿意度部分，有34.2%表達滿意、另外有55%不滿意，達到歷次調查新高。值得注意的是，在賴清德的本命區台南市，不滿意度45.2%、37.2%滿意，高雄市不滿意度41.5%、另有51.5%滿意。



民調表示，針對“賴清德施政滿意度”，有34.2%滿意，其中10.5%非常滿意、23.7%還算滿意，較上月上升0.1個百分點；另有55%不滿意，其中29.8%非常不滿意、25.2%有點不滿意，比上月增加2個百分點。



在六都支持度方面，台北市不滿意度63.5%為六都最高、另有26.1%滿意，新北市不滿意度58.9%、另有34.4%滿意，桃園市不滿意度57.8%、另有24.5%滿意，台中市不滿意度60.1%、另有28.6%滿意，台南市不滿意度45.2%、另有37.2%滿意，高雄市不滿意度41.5%、另有51.5%滿意。



進一步分析，在政黨傾向方面，有81.9%的民進黨支持者表示滿意、84.6%國民黨支持者表示不滿意、92.8%民眾黨支持者表示不滿意，不滿意比例創下歷次調查新高。



在年齡方面，僅70歲以上、國中以下學歷者，滿意比例高於不滿意。不滿意度較高者，則為20－59歲、專科以上學歷者。



至於賴清德信任度調查，民調顯示，有37.9%信任賴清德，其中14.2%非常信任、23.7%還算信任，相較上月略減少2.6個百分點，另有48.9%不信任賴清德，其中27.6%非常不信任、21.3%不太信任，則比上月增加1.3個百分點。