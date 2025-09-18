台電林口電廠機組故障　北市翡翠水庫支援

台電公司桂山電廠緊急請求台北市政府翡翠水庫管理局支援。（照：翡翠水庫管理局提供） 中評社台北9月18日電／台電林口火力發電廠機組發生故障，影響供電穩定，台電桂山電廠18日上午緊急向台北市翡翠水庫管理局請求支援。翡管局隨即啟動水力發電支援機制，今、明兩日將延長發電時數，預計增加28萬度電力，相當於2.4萬戶家庭一日用電量。



翡翠水庫管理局長林裕益表示，翡翠水力電廠原本每日發電11小時，此次緊急支援將延長至15小時。翡翠水庫具備水位高差勢能，猶如水力電池蓄電，不受天候影響，可靈活調整運轉時數，展現“隨時可啟、快速反應”的特性。



翡管局指出，此次水力電廠調度不僅紓解台電林口火力機組故障造成的供電壓力，也凸顯翡翠水庫水力發電清潔、穩定、低碳的綠能優勢，堪稱“最佳救援投手”。



林裕益進一步說明，翡翠水庫兼具供水與供電雙重功能，在確保大台北地區民生用水無虞的前提下，水力發電可隨時支援，在各項綠能選項中扮演“即時穩定電網”的關鍵角色。



翡管局強調，翡翠水庫水力電廠年均發電量達2億度，屬於百分百綠能，不會犧牲土地、農業、海洋等資源。每年水力發電可減少約9.5萬公噸二氧化碳排放，相當於370座大安森林公園的吸碳量。翡管局表示，未來將持續視水情狀況，在確保首都地區供水無虞的情況下，配合電力調度需求提供支援。