中評關注：綠炒作台灣地位未定　搶救支持度

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北9月19日電（記者 鄭羿菲）民進黨在經歷大罷免大失敗後，一直設法重振雄風，賴清德雖表態“要與台灣人民休養生息”，但實則仍“以戰養戰”，盡快翻過大罷免大失敗這一頁，與藍營地方縣市首長對槓新版財劃法公式錯誤就是首戰，而美國表態“台灣地位未定”，更讓民進黨撿槍炒作，試圖升高藍綠對立、強化抗中保台拯救頹勢。



民進黨大罷免大失敗元氣大傷，改革雷聲大雨點小，賴清德、卓榮泰、柯建銘三巨頭完全沒有為半年多來的社會紛擾致歉，穩坐泰山繼續鬥爭藍白，並以同意“普發現金新台幣1萬元”、推動“生一胎補助10萬元”拉攏民心。



AIT 13日表態“台灣地位未定”，更讓民進黨宛如看見汪洋浮木，連日來大肆炒作該話題。不過，從特朗普過去的言論可以看出，美國所謂的“台灣地位未定”，更多時候只是拿來當作中美對抗中的籌碼，而非踩中國大陸紅線的支持“台獨”。



2017年中美元道通話後，特朗普表示他會遵守美國的一中政策、特朗普2025年2月面對媒體詢問中國大陸武力攻台時，美國會否介入，特朗普則是以“我從不對那個問題做評論”、“我不想讓自己永遠處在那樣的位置”迴避，保持戰略模糊。



對於美國的“台灣地位未定論”，獨派出身的前“立委”沈富雄更直言，獨派的反應是“當年很興奮，現在很落寞”，因為美國沒有說要讓台灣“獨立建國”。民進黨深知如此仍炒作，甚至由民進黨秘書長徐國勇加碼稱“台灣沒有光復節”引發爭議，徐的動機，蔡英文時期的前“退輔會”副主委李文忠解讀的非常清楚，正是要挑起爭議，激怒深藍，但也疏離社會多數主流認知。

