徐國勇嗆蔣萬安　癢的不扒、不癢的扒到流血

民進黨秘書長徐國勇。（中評社 資料照） 中評社台北9月18日電／民進黨秘書長徐國勇認同美方提出台灣地位未定論，並稱台灣沒光復節，還批中國國民黨籍台北市長蔣萬安的曾祖父蔣介石是原罪。蔣萬安18日嘲諷，看起來賴清德不想讓民進黨公職10月25日放台灣光復節的假，他會好好注意。民進黨祕書長徐國勇隨即回應，圓環大塞車、警察被民眾黨主席黃國昌勒脖子，這些才是台北市長應該注意的市政重點，否則就是“癢的不扒，不癢的扒到流血”。



徐國勇今天透過影片回應蔣萬安，他表示，第一，就是依法行政。今年5月已經通過9月28日、10月25日放假，既然通過了這就是行政立法要執行的問題，按照法律規定依法執行就好了。



徐國勇說，第二，請蔣萬安注意市政。要求台北市勞動局去注意這件事情，真的是個笑話，因為已經依法行政，反而真正要請蔣萬安注意的是，圓環大塞車的問題，再來警察被黃國昌勒脖子，“你有沒有慰問警察？有沒有站在警察的立場支持警察”，這些才是台北市長應該注意的市政重點。



徐國勇指出，這麼多市政重點蔣萬安都不去注意，反而去注意行政立法已經通過的放假日，一句話回應“癢的不扒，不癢的扒到流血”，這就是蔣萬安問這句話最大的謬誤。