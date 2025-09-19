中評關注：柯建銘＋徐國勇　賴怎休養生息？

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北9月19日電（記者 張穎齊）民進黨大罷免大失敗後支持度受挫，眼看“立法院”黨團總召柯建銘拒不下台，黨秘書長徐國勇又四處放火開戰，都考驗賴清德威信。賴清德叫不動柯建銘，放任徐國勇引戰，與他口中的休養生息政策大相逕庭。



台灣民意基金會日前公布賴清德聲望32.7%創新低，《震傳媒》18日發布最新民調，高達55%受訪者不滿意賴清德施政，僅有34.2%受訪者表示滿意，不滿意度相較今年8月上升2個百分點。賴清德上任僅1年多，民調劇烈激盪，都反映施政不盡人意。



賴清德在大罷免大失敗後，欲休養生息，他提到“四個調整”：“內閣”人事改組、調整施政順序、調整行政與立法的互動、調整“國家財政體質”。施政順序方面“四個優先”，即經濟優先、民生優先、弱勢優先、青年優先。但顯然光是人事改組，就不見黨主席、“行政院長”、黨團總召有負起政治責任，另外調整行政與立法的互動，結果卻是卓榮泰開戰藍白15縣市首長財劃法、地方補助款爭議。



賴清德面臨關稅、內政、黨內多把火，看來不止未積極滅火，反而更激化朝野關係。而內部矛盾方面，在柯建銘自認自己一片赤誠，自爆發動大罷免也是與賴清德、卓榮泰討論過，大罷免也是為了幫賴清德扭轉“國會”席次少數的局面。大罷免失利，賴、卓都不用負政治責任，卻偏要抓老柯當戰犯，便堅持他的任期到明年2月1日。



賴清德眼見要找戰犯替死卻不如意，口口聲聲說都尊重黨團自主，一方面日前下令徐國勇發送黨團改選連署書，要民進黨籍“立委”們同意，豈料黨團六長全卸職，仍剩老柯如不動明王。賴清德17日中執會再度發難，稱黨團一定要改選，不能用指定方式，句句都是劍指柯建銘。據傳柯建銘當場聽聞，面無表情、無動於衷。



賴清德逼宮柯建銘不易，黨務方面找來曾為“內政部長”，又曾主持政論節目的徐國勇來擔任秘書長。徐國勇雖口才便給，戰力滿點，但多話的個性，卻是天天開地圖砲。