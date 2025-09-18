台農產品採購團赴美　大手筆簽百億美元訂單

愛達荷州的參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）與台“農業部長”陳駿季合照。（照：Jim RischX） 中評社台北9月18日電／台灣農產品訪問團17日在美國國會山莊與美方業者簽署意向書，承諾4年內採購逾100億美元的農產品，較過去增25%。訪問團另將兵分3路，前往“特朗普腹地”佛羅里達州等探索新合作機會。



台駐美代表俞大㵢表示，鑑於台海目前的局勢，台灣必須確保戰略物資供應。“這不需要什麼天才就能明白，從朋友那裡採購才是最合理的選擇”。因此，不僅是糧食，還包括美國能源、其他裝備以及“國防”相關物資，外界將看到台灣大量投入。



台美關稅談判尚未有最後結果，台“農業部長”陳駿季率農產品貿易赴美友好訪問團赴美，17日下午在華府與美國穀物業者簽署3份採購意向書。



陳駿季致詞時表示，台灣一向是美國農產品出口重要且可靠的市場。光是去年，自美國進口的農產品就超過37億美元。



“今天，我們把夥伴關係提升到一個新的層次，很榮幸地簽署意向書，並宣布我們承諾在未來4年內購買超過100億元美元（約新台幣3010億元）的黃豆、玉米、小麥和牛肉”。



根據《中央社》報導，華府的行程結束後，訪問團將分為3組，前往8州，與當地官員、農民及出口商會面，探索新的合作與成長機會。



“黃豆玉米”分團將訪問阿肯色州、俄亥俄州及印第安納州；“小麥”分團將訪問南達科他州、蒙大拿州及愛達荷州；“牛肉”分團訪問佛羅里達州及德州。