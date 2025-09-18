嘉義封裝二廠喊停　台積電：投資計劃不變

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北9月18日電／晶圓代工龍頭台積電傳出嘉義先進封裝廠二廠計劃喊停，以因應美國大規模投資。對此，台積電今天回應強調在台投資計劃不變。台“經濟部次長”何晉滄被問及此事表示，以台積電說明為主，若嘉義封裝廠有任何需要，“經濟部”都會配合協助，以加速完成建廠。



市場傳出，台積電不僅加速亞利桑那州二廠及三廠建廠時程，台灣嘉義先進封裝廠二廠計劃也喊停，將採購的設備優先調往亞利桑那州廠。台積電對此回應強調，持續投資台灣，在台投資計劃不變。



何晉滄今天接受媒體訪問表示，按台積電說法，其在台灣投資計劃不變，至於是否有相關報導所說情況，應由台積電說明比較完整。另若台積電嘉義封裝廠有任何需要協助措施，“經濟部”都完全配合他們的需要，加速它完成建廠。



媒體追問，若台積電真有將設備轉移美國廠打算，“經濟部”是否會瞭解情況?何晉滄回應，後續再向台積電瞭解情況，台積電應也會對外發言。



台積電董事長暨總裁魏哲家曾公開表示，擴大美國投資是因為美國客戶需求非常大，且不會影響台積電在台灣的投資，即使如此，外界依然憂心會對台積電整體投資計劃造成排擠情況。



民進黨籍嘉義縣長翁章梁於今年6月在縣議會進行施政總報告時曾說，台積電嘉義先進封裝廠一廠將如期於今年第三季裝機，二廠將於2026年完工，兩座廠預計2028年量產。