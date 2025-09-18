吳思瑤邀徐國勇入黨團群　否認為倒柯建銘

綠委吳思瑤。（中評社 資料照) 中評社台北9月18日電／甫卸下民進黨“立法院”黨團幹事長的綠委吳思瑤，在未告知黨團總召柯建銘之下，日前邀民進黨秘書長徐國勇加入民進黨團群組，被解讀意在“倒柯”。吳思瑤今天受訪還原事件過程，澄清這是再單純不過的事，希望讓府院黨、黨團訊息不漏接，互相支援協力，卻被媒體的解讀壞了好事，有點可惜。



“立法院”新會期將在19日開議，但民進黨“立院”黨團除總召柯建銘外，其餘6名幹部至今仍難產。賴清德昨日表態，黨團3長應透過選舉而非指定產生。綠委吳思瑤說，相信明天就能盼到好結果，希望有志之士在最終時刻站出來。



有媒體解讀，徐國勇在吳思瑤的邀請下加入民進黨團群組，不僅是兼任民進黨主席賴清德施壓導致，意在發動倒柯（民進黨團總召柯建銘）行動。吳思瑤今天在“立法院”接受媒體聯訪表示，媒體這樣的解讀真的很莫名其妙，因為這是再單純不過的事情。



綜合台媒報導，吳思瑤還原過程表示，賴清德這段時間分批宴請綠委餐敘，她上周五出席時也正向提出，現在行政立法因為“行政院秘書長”張惇涵、副秘書長阮昭雄加入黨團群組，能即時反映、有效傳遞黨團成員意見，讓行政立法更即時，而坐在她對面的民進黨秘書長徐國勇就當場表示，“那思瑤你也幫我加入黨團群組，這樣我也可以跟大家有直接訊息”，就能快速精準不漏接任何一顆球，她也很自然沒有多想，就邀請了徐國勇加入黨團群組。



吳思瑤指出，徐國勇加入群組後，黨團同仁都非常歡迎，也認為府院黨、黨團是一體的，訊息不漏接，互相支援協力，這是好事，但被媒體政治解讀後，反而壞了好事，有點可惜。



吳思瑤強調，這都是讓黨團更強、更好，其他政治解讀完全不是她當下邀請動作的思考範圍中，希望新會期開始，政治少一點、生活好一點，府院黨黨團一起加油。



針對新會期法案，吳思瑤說，執政團隊希望落實賴清德說的民生優先、經濟優先、青年優先跟弱勢優先，行政團隊和“立院”黨團現在也正加緊盤點新會期的優先法案。民進黨團和行政部門會有兩大方向，分別為“國家”大進步相關法案，和“國家”更安全的優先法案。