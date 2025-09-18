台官方修正海纜7法　故意犯最高處7年徒刑

“行政院”院會後記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月18日電／由於台灣周遭海纜頻遭破壞，“行政院”今天拍板修正海纜7法，將破壞自來水與天然氣等管線的刑責比照破壞海底電纜辦理，故意犯可處7年以下有期徒刑，嚴重者可加重處罰，並增訂沒入犯案船隻、強制船舶開啟自動辨識系統。



海纜7法包括電信管理法、電業法、天然氣事業法、自來水法、氣象法、商港法與船舶法，“行政院會”上午討論通過修正草案。



“行政院”發言人李慧芝主持“政院”會後記者會時轉述，“行政院長”卓榮泰表示，海纜防護對內攸關通訊、電力、輸水及輸氣等民生服務，對外涉及“國家安全”，今年以來多起權宜輪違規破壞台灣通訊海纜事件，已嚴重影響“國土”及關鍵基礎設施安全。



《中央社》報導，“行政院國土安全辦公室”代理主任謝俊隆指出，這次修法重點有三項：



首先是擴大納入海底通訊電纜、海底電力電纜、天然氣與自來水海底管線等重要設施，故意犯處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金，並有加重處罰類型及未遂犯類型。過失犯也比照電信管理法現行規定，處6月以下有期徒刑、拘役或科新台幣200萬元以下罰金。



第二，增訂對於犯罪所使用工具、船舶或其他機械設備，不問何人所有都沒收及處置，杜絕不法再犯。



第三，強化船舶管理及商港秩序，新增船舶自動識別系統（AIS）正常運作義務及正確資訊揭露，並授權主管機關對滯留或偽冒身分船舶，採取移泊、沒入等措施。



“海洋委員會”主任委員管碧玲指出，斷纜違法事件中，對手常以低成本的殘破船隻犯案，台灣海巡則以高成本、高風險執法，且關閉或仿冒AIS的亂象非常普遍，這次修法預計可達到兩個重大成效，首先是要求AIS正確運作，揭露正確船名與國際識別編號等，讓海巡有法律基礎更精準執法，使暗船數量大減。



管碧玲說，修法也可以有效源頭嚇阻效果，除了將恣意滯留、錨舶納入管理，若外籍船舶非屬無害通過、造成破壞風險，可以禁止入港或驅離，這樣船隻將缺乏補給，不致於長期徘徊或重返港外。



管碧玲指出，以去年8月數據來看，在12海里內滯留超過15天的船舶，中國大陸籍37艘，其他國籍共554艘，很多是權宜輪或次標準船，再加上海巡要監管的97艘黑名單、331艘“國安”注檢船舶等，如果沒有從源頭嚇阻，海巡量能不可能做好管理。



至於海纜7法上路後，海巡執法量能是否足夠。管碧玲表示，航港局與“海巡署”已發展出一套聯合協處的SOP，以要求開啟AIS來說，航港局若發現有船舶沒開AIS就會廣播，如果仍不改善也可以裁罰，若有其他情事需要海巡協助時，航港局也會通知。



媒體追問，國際船若拖斷海纜就離開是否難以追緝、以及台灣目前與國際合作守護海纜的情況。管碧玲說，航港局有智慧監控系統，“海巡署”有情監偵系統，航港局與“海巡署”共同聯防可以事先預知，“因此他逃不掉，我們帶得回來”，海巡在查處量能是有相當高的把握與成效。



管碧玲指出，國際交流工作持續進行，但如果船舶真的無法被帶回來，或因海象無法登檢等，就會需要與其他國家交換訊息、請求協助查處與蒐證等，包括亞洲、歐洲與美洲國家對此都有高度警覺，國際合作共識很強。