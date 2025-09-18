台“央行”利率連六凍　第7波房市管制未鬆綁

台“中央銀行”。（中評社 資料照） 中評社台北9月18日電／在美國聯準會宣布重啟降息1碼(0.25個百分點)不到24個小時，台灣“中央銀行”18日召開第3季理監事會，考量台灣近期經濟數據亮眼，AI需求暢旺，且今年經濟成長率維持在4%以上，確定利率按兵不動，重貼現率仍為2%，政策利率連六凍。



房市管制方面，去年9月啟動第七波房市管制，引爆房產界“金龍海嘯”，在“行政院”放寬新青安貸款計算標準後，外界關注會否鬆綁，此次並未鬆綁。



台“央行”指出，綜合海內外經濟金融情勢，考量本年台灣通膨率將降至2%以下，明年可望續降；此外，預期本年島內經濟穩健成長，明年經濟成長力道屬溫和。為審慎因應全球經濟前景之不確定性，及美國經貿政策對島內經濟可能之影響，理事會認為本次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。



台“央行”現行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。



台“央行”也說，將密切關注美國關稅政策衝擊、主要經濟體貨幣政策調整步調、中國大陸經濟成長放緩風險，以及地緣政治衝突、極端氣候等不確定性對國內經濟金融與物價情勢之影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展之法定職責。



至於房市方面，台“央行”認為，第7波選擇性信用管制實施之後，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫，房價漲勢減緩；“本國”銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款之比率持續上升，都更危老重建貸款占建築貸款之比率亦持續增加。全體銀行不動產貸款占總放款比率(不動產貸款集中度)由上年6月底之高點37.61%，緩降至本年8月底之36.71%。



台“央行”強調，將持續關注銀行信用資源集中不動產貸款情形，期引導信用資源支應無自用住宅者購屋、都更危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，以及生產事業實質投資所需之資金。同時，檢視選擇性信用管制措施之執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。