邱世卿：台軍方全民防衛手冊看起來一廂情願

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月19日電（記者 方敬為）台軍方本月公布新版《全民國防手冊》，曾出版“戰爭生存手冊”的台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，台軍方的手冊內容大多設定在“台軍掌握優勢”且“通訊無虞”的前提下，忽視戰場的動態及不可控，舉凡民眾倘若身處在解放軍控的區域該如何應對？又或者通訊癱瘓時該如何接收訊息？他認為，整本手冊的實務性有待商榷。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



台灣軍方今年9月公布新版《全民國防手冊》，並以“當危機來臨時：台灣全民安全指引”命名，官方說明強調“有準備、更安全”，並把手冊設計為實體與數位雙版本、以易讀插圖與QR Code延伸學習，首批實體印製並準備在各地發放，內容涵蓋從威脅認知、緊急應變到避難指引等。軍方表示，新版編撰時參考了法國、瑞典等國的做法，並調整若干章節，例如取消傳統的“敵我識別”教條，改採在見到軍隊時建議民眾遠離等較保守原則。



針對軍方的平民生存指引，邱世卿表示，基本上軍方編撰的手冊內容，都是預設在城鎮戰或是在地面作戰的過程中，台軍是佔優勢的，並沒有考慮到如果解放軍推進戰場，進到台灣縱深延伸的時候，其實會有很多城鎮以及百姓會處於解放軍控制的範圍之內。



他點出，手冊對於民眾在被佔領或解放軍已進入城鎮掌握的情況下，缺乏實務可操作的細節，“當民眾碰上解放軍開始接管城鎮後，該如何應處？該手冊並沒有特別著墨。”手冊許多地方看起來像一廂情願，與實際情況有所距離。

