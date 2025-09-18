國民黨主席選舉　鍾小平：郝龍斌一定勝出

台北市藍議員鍾小平。（截自“下班瀚你聊”YouTube直播畫面) 中評社台北9月18日電／中國國民黨將於10月改選黨主席，15日開始領表登記，19日截止。對於誰會勝出?國民黨籍台北市議員鍾小平指出，他認為會由前副主席郝龍斌勝出。



國民黨主席10月18日改選，15日起辦理領表登記作業，19日登記截止。表態參選國民黨主席選舉的人選眾多，但截至17日為止，領表成功的包括前藍委鄭麗文、藍委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源和前“國大代表”蔡志弘，郝龍斌18日早上完成領表是第6人。羅智強和鄭麗文兩人則分別已在18日上午正式登記參選。



鍾小平在網路節目《下班瀚你聊》表示，他認為最終會是郝龍斌勝出，當然鄭麗文也夠強，現在回到地方派系的動員上，他指出，在新北市議長蔣根煌的動員之下，全台議長大部分支持郝龍斌，派系向吳俊立和蕭景田，或是雲林張榮味家族，大部分派系也是支持郝龍斌。鍾小平相信，朱立倫和傅崐萁看了大局後，心裡也會認為郝龍斌比較適合。



鍾小平認為，2028選舉國民黨現在順風順水，罷免32：0，國民黨沒有出太多力，是民進黨犯了大錯，然後抗中保台打不動。



鍾小平強調，政治要談軸線，可是如果我們選出一個偏紅統的，讓抗中保台的土壤再興起的主席，同時鄭麗文2024大選曾經主張柯正、侯副，“國民黨的主體性我們“總統”可以讓嗎？藍白合變成白藍合，我們創黨130年就變成別人的附屬品，這個我們不答應。”



鍾小平強調自己有信念不怕得罪人，郝龍斌是“中華民國”派，比較中道，而是資歷最完整，郝龍斌也是戰鬥藍成員，所以戰鬥藍一定力挺，還有派系和議長系統也都支持。不過，同為戰鬥藍的羅智強也宣布參選主席，他認為，羅智強也不算弱，這是值得觀察的，“我認為最後郝龍斌得票率大概40%。”



主持人黃暐瀚問到為何判斷郝龍斌會贏？鍾小平認為，主席選舉經歷不能太單薄，不能令不出主席辦公室，要管得住人，也要籌得到錢，兩岸政策中道，這個很重要。