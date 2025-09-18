黨主席選舉激戰　朱立倫仍企圖左右接棒人選

前國民黨副主席郝龍斌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月18日電／中國國民黨主席選舉四強出列，從國民黨籍台中市長盧秀燕宣布不選黨主席後，前國民黨副主席郝龍斌、國民黨“立院”黨團總召傅崐萁與前中廣董事長趙少康等多位藍營大咖都對參選蠢蠢欲動，顯示現任黨主席朱立倫雖宣示接棒，但仍企圖左右接任人選。



10月18日登場的國民黨主席選舉明朗化，主要由前台北市長郝龍斌、藍委羅智強、前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中等四人競逐。中天新聞20日下午將舉行辯論會，郝龍斌婉拒參加。



對於選情，《台灣醒報》報導，雲林縣長張麗善表態力挺郝，在黨內有不少票源的前雲林縣長張榮味、新北市議長蔣根煌亦將支持郝龍斌，若加上郝龍斌的軍系背景，國民黨內3股重要的勢力，包括本土派、戰鬥藍與軍系都將支持郝龍斌，使他有很高的機會當選下一任黨主席。



雖然近日多項民調指出，鄭麗文因長期主持節目、過去曾擔任黨團書記長一直領先，鄭麗文也有國民黨內軍系基層、婦女團體支持，但郝龍斌獲得大量軍系高階將領力挺；另羅智強雖有馬英九背書，但馬英九早已遠離黨務頗久，且過去也未能完全獲得本土派支持，影響力也相對有限。



報導指出，即使鄭麗文、羅智強參選獲得高民調支持，甚至有多位藍委相挺羅智強，但國民黨主席畢竟是黨內選舉，能當選還是要看誰獲得的黨員票比較多（而非社會民調支持度），各自的聲勢不見得能完全轉換為選票。至於黨員的投票意向，現任黨主席朱立倫雖已明確表態交棒，但從近日多項操作來看，他對這場選舉仍在檯面下發揮一定的影響力。



例如朱立倫曾前往拜訪趙少康與管中閔，並授予可參選黨主席的中評委職位。此外，原定9月1日到4日的領表時間也在中常會通過延後到9月15日至19日，同時還將黨員黨費繳納期限延至9月10日，隨著盧秀燕表態不選黨主席、郝龍斌17日才決定參選，這些安排不免讓外界懷疑，是擔心“非主流”人選擔任黨主席才有的操作。

