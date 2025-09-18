生一胎補助10萬！勞保估近10萬人受惠

政府鼓勵生育，明年起每生一胎就補助新台幣10萬元。（台“行政院”提供） 中評社台北9月18日電／因應少子化，鼓勵民眾願意生小孩，“賴政府”18日拍板“好孕三方案”，預計自明年元旦起，全民每生一個小孩，就可領取“中央”給予的新台幣10萬元生育補助，生雙胞胎可領20萬。若地方政府也提供生育補助，將可“中央+地方”兩邊都領。“勞動部”今天表示，以2024年數據推估，勞保受惠人次近10萬人，扣掉原本生育給付，平均每人領取生育補助約2.9萬元。



因應少子化問題嚴重，“行政院”討論通過“好孕3方案”政策，包含將現行不同社會保險的生育給付，齊頭式拉高到10萬元，明年上路。不孕症試管嬰兒及醫療性生育保存也都提高補助標準，希望減輕有意生育的夫妻負擔。



卓榮泰指出，自2026年1月1日起，擴大生育補助，在既有社會保險給付之外，再加上公務預算補足差額，讓每胎的補助均達到10萬元。未參加社會保險的女性民眾或外國籍配偶生育“本國”籍新生兒，基於福利服務公平原則，也將補助10萬元。



“勞動部”數據顯示，去年請領勞保生育給付人數有10萬5943人，包含台籍勞工及移工。生育補助政策是希望提升台灣生育率，因此以勞保來說，補助對象為台籍女性勞工（含與台灣民眾結婚的外國籍配偶）。



“勞動部”說明，以2024年請領勞保生育給付人數及金額情境推估，生育補助的年受惠人次，以勞保來看約有9萬9000人，平均每人領取生育補助約2.9萬元，“勞動部”以此編列近30億元預算。



卓榮泰指出，自今年11月1日起，實施“試管嬰兒補助方案3.0”，調高39歲以下不孕夫妻首次申請的第1次補助金額，由現行10萬元調高至最高15萬元。對於各胎的第2、3次療程補助，由現行6萬元增加至最高10萬元。此外，39歲至未滿45歲之間不孕夫妻，首次申請第一次補助金額，由現行10萬元調高至13萬元，對於各胎的第2、3次療程補助，由現行6萬元增加至最高8萬元。低收及中低收入戶不分年齡及胎次，均補助15萬元。



卓榮泰透露，今年9月1日開始實施醫療性生育保存補助試辦方案，減輕其取卵（精）療程的經濟負擔，取卵最高7萬元/次補助，取精最高8000元/次補助，以此政策支持與協助癌友保留未來生育的希望。