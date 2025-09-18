邱毅轟徐國勇4大謬論　賴清德請鬼拿藥單

邱毅批賴清德真的亂了，才會找徐國勇來擔任民進黨秘書長。（照片：邱毅臉書） 中評社台北9月18日電／民進黨秘書長徐國勇認同美方提出台灣地位未定論，並稱台灣沒光復節，還批中國國民黨籍台北市長蔣萬安的曾祖父蔣介石是原罪。前“立委”邱毅18日在臉書發文批評賴清德真的亂了，才會找徐國勇來擔任民進黨秘書長，此舉如同是“請鬼拿藥單”，恐重傷賴清德，讓綠營政權快走到末路。



邱毅指出，AIT剛發表“台灣地位未定論”，這本是老“台獨”說的陳腔濫調，繞過《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本降書》，硬不承認日本把台灣歸還中國的歷史事實，只從爭議極大的《舊金山和約》出發，便硬指日本並未承認把台灣歸還中國，所以台灣的地位未定。



邱毅表示，AIT這個時候突然來這麼一下，目的是什麼？內情很複雜，所以暫時先不去討論。但徐國勇代表民進黨，也是現今的執政黨，做出這些錯誤的推論，那可就非常嚴重了。



邱毅說，誠如柯文哲所說，是要把台灣搞得四分五裂嗎？徐國勇的謬論一“根本沒有台灣光復節”，但自己記得“立法院”今年才通過光復節為“國定”假日，民進黨沒有反對，“行政院”也未提覆議，怎麼又出爾反爾說，沒有台灣光復節呢？



邱毅提到，徐國勇的謬論二是蔣介石是在麥克阿瑟的命令下，代表盟軍接受日本投降，問題是那時候，麥克阿瑟命令不了蔣介石吧，而且日本降書的白紙黑字，就是日本把台灣歸還給中國，當時中國的法定代表是“中華民國”。



邱毅指出，徐國勇的謬論三是1945年以前的日據時期，台灣人是日本人，不是中國人，類似的說法出現在過去的李登輝，曾說二十歲以前是日本人，這也是錯誤的說法，日本殖民台灣五十年，從不把台灣人視為日本人。

