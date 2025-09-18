蔡正元批徐國勇：像一頭長毛象有夠無知

針對徐國勇指蔣介石是麥克阿瑟下屬一說，蔡正元在臉書發文表示看法。（照：蔡正元臉書） 中評社台北9月18日電／民進黨秘書長徐國勇16日在直播節目上稱，“沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講”。對此，前“立委”蔡正元昨天講述二戰歷史，對徐國勇說，“蔣介石是麥克阿瑟的下屬”，蔡正元反駁，只有“白目的白痴”才會說蔣介石是麥克阿瑟的下屬，徐國勇是一頭“長毛象”，真的有夠無知。



徐國勇16日在民進黨直播節目中表示，當時麥克阿瑟是盟軍亞洲地區統帥，蔣介石是中國戰區的五星上將。日本投降後，麥克阿瑟發布戰區第一號命令，命令蔣介石代表同盟國接收台灣，而非回歸中國。徐國勇強調，“沒有什麼台灣光復節”。



蔡正元17日在臉書發文批評，這樣的歷史常識真是“無知到像長毛象”。他表示，二戰時同盟國共分六個戰區，各戰區互不隸屬，麥克阿瑟僅為“西南太平洋戰區總司令”，從未擔任過“亞洲地區統帥”或“遠東地區統帥”。



蔡正元強調，蔣介石自戰時起即為“中國及緬印戰區統帥”（Generalissimo），並以“國民政府主席”身分出席開羅會議，意同國家元首，政治與軍事地位遠高於麥克阿瑟。他還指出，麥克阿瑟直到1944年底才晉升五星上將(General of the Army)，從來沒有行情可以當“統帥”；而若以美方的授星觀念，蔣介石可視為“六星元帥”。



蔡正元認為，蔣介石無論在領導的戰區規模、政治地位與軍銜皆高於麥克阿瑟，麥克阿瑟只是美國國防部次長而已，批評徐國勇：“只有白目的白痴才會說蔣介石是麥克阿瑟的下屬！”