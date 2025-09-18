台灣電力今晚吃緊？台電：加大水力發電

台灣電力公司。（中評社 資料照） 中評社台北9月18日電／林口電廠破管、興達電廠停機，昨天電力即時備轉一度掉到3.8%的今年新低，再少一部大型機組就會進入限電警戒，情況吃緊。台電18日表示，那只是瞬間尖峰，到晚上8點後就回升到6%以上。不過今天才白天，備轉容量率就只剩6%，隨時進入警戒燈號，令人憂心夜間再度緊張，台電強調，颱風成形水情好，會加大水力發電支援。



根據《中時新聞網》報導，台電堅持夜尖峰備轉容量率有4.1%，但昨晚6點半到7點出頭之間，供電官網即時電力備轉，確實曾掉到3.8%低點。台電強調，那只是尖峰當下瞬間值，晚間8時過後已陸續回升到6%以上。



不過今天白天在有光電情況下，即時備轉也僅剩6%，在警戒邊緣，令人擔憂晚上電力不足。台電說明，因為今天有颱風外圍環流，光電出力大減，晚上則已經有做準備。



“經濟部次長”何晉滄表示，台電有透過很多措施穩定，包括啟動備用機組、許多抽蓄水力發電、需量反應、儲能系統等多元措施。



台電強調，考量台灣外海已有兩個颱風形成，預期可能帶來豐沛雨量，可提升水力發電排程，會加大水力發電調度支援。



至於台積電為了協助救供電降載、啟用自家發電機，影響無塵室作業。台電回應，今天暫無請它們支援。



林口兩部機組故障，加上興達新1機組配合大火也停機安檢，影響供電共290萬瓩，後續供電持續吃緊。何晉滄強調，下禮拜林口1號機組可以完成修復，而興達新1機部分，如果高雄市政府趕快讓機組歸隊，對供電狀況會更有信心。“經濟部”仍設定維持日間備轉率有10%、夜間6%以上目標。