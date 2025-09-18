台今年GDP預估增4.55%明年2.68%

主要機構對今、明年台灣經濟成長率預測值。（圖：台央行提供） 中評社台北9月18日電／台灣“中央銀行”18日召開理監事會，公布最新GDP預測，在上半年經濟成長6.75%，去年下半年基期已高下，下半年經濟成長率為2.51%，全年預估值為4.55%，甚至高過“主計總處”預估值4.45%。勞動市場方面，近月就業人數續增，失業率較上年同期下降，薪資溫和成長；惟企業減班休息人數增加，主要係部分製造業受美國關稅政策衝擊所致。



展望明年，“央行”認為，新興科技應用需求可望續旺，惟美國關稅措施持續抑制全球貿易量成長，且因基期較高，預期台灣出口及民間投資成長減緩；民間消費則可望回溫，預測明年經濟仍溫和成長，為2.68%。



物價方面，“央行”表示，近月受天候因素影響，蔬果等食物類價格居高，消費者物價指數(CPI)年增率回升；1至8月平均CPI年增率為1.83%，核心CPI年增率則為1.64%，預估本年下半年通膨壓力溫和，全年CPI與核心CPI年增率預測值分別為1.75%、1.67%，低於上年之2.18%、1.88%。



至於明年，國際機構預期油價低於本年，加以“國內”服務類通膨可望維持緩降走勢，“央行”預測明年台灣CPI及核心CPI年增率分別續降為1.66%、1.64%。國際大宗商品與“國內”服務類價格走勢，以及天候因素，可能影響未來台灣境內的通膨發展。