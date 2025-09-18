傅崐萁宣布不參選中國國民黨主席選舉

傅崐萁在臉書宣布不參選此次的黨主席選舉。（取自傅崐萁臉書） 中評社台北9月18日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨主席選舉，國民黨“立法院”團總召傅崐萁18日晚在臉書發文宣布，他決定不參與這次黨主席選舉，而對於即將參選的鄭麗文、郝龍斌、羅智強、張亞中等人，他給予滿滿的祝福，也冀望新主席能團結所有在野力量，完成下架民進黨的共同目標。



傅崐萁說，謝謝眾多伙伴不斷勸進、為他加油的好朋友們、特別是警界耿繼文及軍公教前輩的殷殷期許，他與52位黨籍“立委”同志，會與新主席攜手合作，在“立法院”顧好人民荷包、制定更多民生法案，守護台灣安全，堅守“中華民國”，維護兩岸和平的重責大任！



國民黨主席10月18日改選，15日起辦理領表作業，18、19日兩日則為領表和登記作業。表態參選國民黨主席選舉的人選眾多，但至18日為止，領表成功的包括前藍委鄭麗文、藍委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前“國大代表”蔡志弘、前台北市長郝龍斌共6人。羅智強、鄭麗文和卓伯源則在18日都已完成登記參選。



以下是傅崐萁臉書全文：



重返榮耀 再創新局



祝福參選的兄弟姊妹，百年前，孫中山先生創黨，立下“天下為公”之志，勉勵後輩“革命尚未成功，同志仍須努力”。今日國民黨的困境，時刻提醒我們：革新自強，捍衛“國家”，庇佑人民，引領未來。



“立法院”，一直是在野黨守護台灣2350萬人、對抗民進黨賴清德獨裁暴政的最前線，每天24小時一年365天，過去十年來分分秒秒不能懈怠，“賴政府”打擊異己變本加厲，府院黨檢媒網軍側翼，各種誣衊攻訐潑髒水，治“國”無半撇，鬥爭尚內行。



過去“立法院”三個會期，崐萁帶領國民黨團，處在第一線兢兢業業，傾聽基層人民的聲音，來推動各項“福國利民”法案，就是國民黨與民眾黨在野的團結合作，勇往直前陸續完成了眾多不可能的任務！

