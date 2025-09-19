朱新民：國民黨主席該世代交替、集體領導

台灣政治大學外交系兼任教授朱新民。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席將在10月18日進行改選，熱度升溫。台灣政治大學外交學系兼任教授朱新民向中評社指出，國民黨已到了必須世代交替的時候，應該讓中生代承擔責任，並透過集體領導方式，整合不同世代與派系的力量，才可能為2026地方選舉與2028大選奠定基礎。



朱新民提到，國民黨可參考大陸過去設置“中央顧問委員會（中顧委）”的方式，讓具有聲望的前主席或黨內重量級人物，真正參與黨的決策與路線討論，形成真正的集體領導，而非僅具名義上的榮譽職。



朱新民為政大政治研究所法學博士，專長為兩岸關係，曾任“國大代表”、兩岸交流遠景基金會大陸所所長，並參與韓國瑜2020年大選“國政顧問團”，現為政治大學外交系兼任教授及台灣治理協會副理事長。



國民黨主席10月18日改選，表態參選國民黨主席選舉的人選眾多，參選人前四強包括前台北市長郝龍斌、藍委羅智強、前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中。



朱新民接受中評社訪問時表示，民進黨“大罷免”戰役最後出現逆轉，對執政黨是一大衝擊，也讓國民黨意外獲得新的契機。這是社會反思，沉默的中間選民站出來，讓選舉結果逆轉。



他說，民主社會結構是兩頭小、中間大，中間多數渴望安定與秩序，不喜歡極端操作，民進黨過度使用政治鬥爭手段，最終導致反效果。而這場罷免戰役的失敗，不僅使民進黨陷入困境，也讓國民黨出現難得的希望，才會吸引眾多不同世代的人想要競逐黨魁。