張競：台北“國防”工業展看到四個問題

中華戰略學會資深研究員、前海軍中權軍艦艦長張競。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月19日電（記者 蔣繼平）“2025台北國際航太暨‘國防’工業展”18日盛大開展，中華戰略學會資深研究員、前海軍中權軍艦艦長張競向中評社指出，台灣“國防”產業受到陸方制裁影響，許多台廠轉趨低調，深怕成為政治對抗犧牲品；別寄望綠營鼓吹成為美方供應鏈就能獲得安全保證，去看台積電被逼赴美就知道；聚焦單一“國防”客戶不夠廣泛；未連結社會韌性，業界似不感興趣。他認為這四個面向都值得深思。



張競，曾任海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院畢業，英國赫爾大學政治學博士。現為中華戰略學會資深研究員，也在文藻外語大學執教國際關係等政治學入門課程。



外貿協會主辦的“2025台北國際航太暨‘國防’工業展”（TADTE）18日至20日在台北南港展覽館展出，本屆主題為“先進國防”、永續飛行、韌性供應鏈、無人未來”，共14國、逾400家廠商參展。外商除指標性軍火商Lockheed Martin（洛馬）、Northrop Grumman（諾格）、BAE Systems、L3Harris等，也新增無人機Anduril新創公司、埃爾比特系統美國分公司（Elbit America）、捷克聖劍（Excalibur Army）；台灣則包括“國防部”、太空中心、航太公會、亞創中心、漢翔、雷虎、中光電、仁寶電腦、昇達科等廠商。



由於台官方大幅調高明年防務預算，使台北“國防”工業展受到很大矚目，但微妙的是，賴清德、“行政院長”卓榮泰都未出席開幕式，似顯低調。



對今年TADTE看法，張競表示，第一，台灣政府採購案涉及“國防”與資通信技術商品都要求不得採用陸製，但陸製有性價比優勢，過去常有得標廠商因使用陸製而違約產生爭議，但最近大陸針對台“國防”產業採取制裁手段並管制出口關鍵零組件，爭議就嘎然而止。而當台廠發現自己是受制裁目標，許多公關活動也都轉趨低調。



張競說，這一次航太“國防”展，各個展位對參觀人潮與索取資料者，其實都抱持審慎態度應對，就是擔心太過高調會成為陸方制裁的對象。所以說，參與廠商都必須考量航太與“國防”產業所具備的機敏特性，如果本身產品的上游供應鏈不能夠完全自主掌握，就很有可能成為政治對抗下的犧牲品。



第二，張競指出，綠營執政期間，經常倡議並鼓勵航太“國防”產業商，不但要擺脫“紅色供應鏈”，並應積極加入歐美各國軍事裝備與武器供應鏈。許多綠營謀士智囊以及外圍學者，經常宣傳航太“國防”產業成為美軍武器裝備零組件供應商後，美方將會考量自己國防軍事供應鏈安全需求，增強對台灣的安全承諾。