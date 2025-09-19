輝達為何投資英特爾？翁履中析2原因

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（中評社 資料照） 中評社台北9月19日電／AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）18日宣布，將以50億美元入股美國半導體巨頭英特爾（Intel），輝達將成為英特爾主要股東之一，預計持股超過4%。美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中18日在臉書發文表示，輝達投資英特爾，策略分散風險及在美國政府面前加分。但這種“內部綁緊”的策略，可能會讓美國企業之間互相排擠。



翁履中認為，中國大陸這波禁買“低配版”晶片，其實更多是姿態加壓力測試，一方面逼企業把資源投到國產方案，一方面把輝達拉進大國博弈的談判桌上。正如輝達執行長黃仁勳觀察，“習特會”落幕後還會有轉圜。例如小規模豁免、非軍用窗口，或“國產為主、外購為輔”的混搭配方，讓交易不至於完全斷掉。



翁履中表示，北京要的是“不被卡脖子”。美國若全面封鎖，只會加速迫使中國大陸把“夠用”磨成“好用”；等中國大陸國產晶片成熟，美國不只丟掉市場，連影響中國大陸技術路線的槓桿也一起失去。但若放鬆限制，華府的政治人物就會被批評“對中軟弱”。這種兩難，就像當年的石油戰：封鎖雖然能短期壓制，但也會催生替代，一旦替代站穩，市場結構就回不去了。

