沈政男嗆徐國勇不敢喊台灣地位未定論後半句

針對民進黨祕書長徐國勇“台灣沒有什麼光復節”言論，名醫沈政男在臉書發文表示看法。（照：沈政男臉書） 中評社台北9月19日電／民進黨祕書長徐國勇近日一番“台灣沒有什麼光復節”言論，引發各界批評。常對時事議題提出評論的精神科醫師沈政男指出，台灣地位未定論是符合美國人及台灣少數政治企圖者的利益，徐國勇敢喊後半句“台獨”萬萬歲”嗎？只是嘴秋（閩南語，意指說話囂張令人厭煩）罷了。



沈政男17日在臉書發文表示，這其實就是口水戰罷了；國際間的傾軋，難道都是靠口語與文字來定輸贏嗎？就不是嘛！要講大家都可以講，問題是如果講不合，還是要訴諸暴力。徐國勇是誰讓他這幾天可以在那邊大放厥詞，先是攻擊民眾黨，然後又想要打臉國民黨？顯然，萊爾校長（指賴清德）早已忘了大罷免的教訓。你看民進黨，有多少人當完名嘴去當官，然後退下來又去當名嘴？他們的專長就是兩個字：嘴秋罷了。



針對台灣未定論相關爭議，沈政男表示，說穿了，都是為了美國人自己的利益！台灣人呢？台灣地位未定論是為了台灣人自己的利益嗎？也不是！而是為了“台獨”人士，以及少數有政治企圖的人罷了。徐國勇說“台灣主權”未定、沒有光復節，那麼現在坐在“總統府”裡的人是誰？被丟在路上的台灣，上頭的一個頭頭嗎？歷史不是科學，就只是統治者洗腦被統治者的工具，以前如此，現在仍是這樣。



沈政男指出，國民黨以前教你愛中國你就愛中國，現在民進黨教你恨中國你也就跟著照做。什麼台灣地位未定論？不過是另一種認知作戰罷了。以前講台灣地位未定論，下一句一定要接，“台獨”萬萬歲！現在呢，徐國勇敢喊下一句嗎？嘴秋一半罷了，下面沒有了。