蕭旭岑喊話賴別迎合美國政客　操弄意識形態

馬英九基金會執行長蕭旭岑與媒體人王淺秋。（照：千秋萬事節目提供） 中評社台北9月19日電／美方日前拋出台灣地位未定論，民進黨秘書長徐國勇跟著喊“沒有什麼台灣光復節”。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨日指出，1950年時任美國總統杜魯門主張台灣地位未定是想分一杯羹，這很嚴重，不能喪事喜辦。他呼籲賴清德跟徐國勇不要再操弄意識形態，繼續內耗獨派非常高興，難道不知道大難臨頭？



蕭旭岑18日在《千秋萬事》節目表示，這其實有歷史可考，1950年時任美國總統杜魯門改變立場，說台灣地位未定，希望跟中共政權分一杯羹，去看台灣的地位歸屬。這個是很嚴重的事情，不能夠喪事喜辦！他重申“我呼籲民進黨這些政客朋友，不能夠喪事喜辦！”



綜合台媒報導，蕭旭岑表示，台灣地位明明非常明確，綠營政客也不用扯什麼舊金山和約，只要回頭檢視“中華民國憲法”，明定“台灣與大陸同屬一個中國，也就是“中華民國”。蕭旭岑表示，“外交部長”林佳龍與民進黨“立委”拿“中華民國”的薪水，卻完全不遵守“中華民國憲法”，誤導台灣人錯誤的“台灣地位未定論”，根本是尸位素餐，讓人唾棄。



蕭旭岑說，為什麼民進黨政客要說台灣地位尚未確定？是看不起台灣人嗎？是迎合想要挑動兩岸關係的美國政客嗎？有這種政務官和“立法委員”，台灣人還需要敵人嗎？真正是標準的“飼老鼠，咬布袋”。

