“立院”新會期開議　各政黨優先法案曝光

“立法院”議場。（中評社 資料照） 中評社台北9月19日電／“立法院”新會期19日開議，朝野優先議案相繼亮牌。民進黨“立法院”黨團分成“國家大進步”與“國家更安全”2類法案。中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁表示，第一個優先法案就是停砍公教人員年金。台灣民眾黨“立法院”黨團部分，已列出包括公投綁大選、不在籍投票的公投法，以及刑事訴訟法草案修正羈押事由。



根據《中時新聞網》報導，民進黨“立委”吳思瑤18日表示，希望落實賴清德說的民生、經濟、青年、弱勢優先，因此大方向分為國家大進步、國家更安全等2類法案，並盼攸關普發現金的韌性特別預算案要加緊通過。關於“國家大進步”，例如企業併購法、虛擬資產服務法，以及青年基本法、AI基本法、兒童托育服務法。



吳思瑤提及，在“國家更安全”部分，包括“政院”通過的海纜7法，要強化海纜保護、確保民生服務，另還要落實賴清德“國安”17項策略，會反映在大概10多個“國安法”案的修法。



國民黨政策委員會立法實務研討會預計10月2日召開，地方制度法、軍公教年改、一般性補助款修法、公投併大選，都可能會納入優先法案。



傅崐萁強調，開議日第一個優先法案就是停砍公教人員年金，第一會期國民黨票數不夠且民眾黨反對，但溝通到現在，民眾黨應不會投下反對票，所以國民黨可能以多一票險勝。



民眾黨團則已列出諸多優先法案，包括公投法、刑事訴訟法、法官法、融資公司法、營養午餐法、人工生殖法、空汙法、環境影響評估法、勞工保險條例等修正草案。且公投法部分，除了民眾黨團總召黃國昌日前透露的公投綁大選以外，也將不在籍投票列為優先法案。