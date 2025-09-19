郭正亮：2026有些綠選將不敢請賴清德站台

郭正亮。（截自“亮話天下”YouTube直播畫面) 中評社台北9月19日電／民進黨選對會共同召集人邱義仁日前表示，縣市長的提名或徵召作業確定前，禁止使用賴清德等“大咖”肖像合影看板。前“立委”郭正亮表示，2026年只要選區稍微緊張的，沒人敢請賴清德站台。



民進黨展開2026年地方大選初選作業，民進黨選對會通過“禁大咖條款”，爭取提名者在完成程序前，禁用正副“總統”、“行政院長”及選對會成員的相關圖像、簽名、影音等內容。



郭正亮18日在《亮話天下》網路直播節目中表示，邱義仁不愧腦筋轉得很快，他舉例說，人家林志玲不讓你掛，現在你自己說你拒絕了林志玲，我的天啊！他認為，明年只要是單一選區的地方，沒有人敢跟賴清德的看板掛在一起。他懷疑會有人請賴清德助講嗎？選縣市長的候選人，若請賴清德助講，不就死定了。



郭正亮指出，2007年他選舉輸給前“立委”蔣孝嚴那一次，那一次他們都不敢請陳水扁站台，那一年台北剛爆發紅衫軍，沒有人敢請陳水扁站台，大概衹有王世堅的士林大同選區是綠區，王世堅還是請陳水扁站台，仁至義盡；還有台南請陳水扁站台。當時只要是一對一、選情緊張的，沒有人敢請陳水扁站台。



郭正亮覺得，明年只要選區稍微緊張的，誰敢請賴清德站台，更嚴重的是2028年“立委”選舉跟“總統”一起選，除非換人，可能沒人要理賴清德，現在麻煩就在這裡。政治是非常現實的，像國民黨每個人都要台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、“立法院長”韓國瑜站台，這3位都是明顯加分。而民進黨現在的問題則是越來越嚴重。