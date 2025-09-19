卓榮泰分4批邀綠委便當會　備戰新會期

“立法院”新會期19日開議，卓榮泰分4批邀請綠委便當會。（中評社 資料照） 中評社台北9月19日電／“立法院”新會期19日開議，除攸關普發現金的“韌性特別預算案”將付委審查外，也將處理審計長人事案。“行政院長”卓榮泰19日起分4批邀請綠委便當會，備戰新會期。



現任審計長陳瑞敏任期將於10月1日屆滿，賴清德提名陳瑞敏續任。中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜日前召集黨團協商拍板，19日院會報告事項處理完畢後，改開全院委員會進行審計長人事同意權案審查，上午舉辦公聽會，下午3時召開全院委員會審查及詢答。



為落實賴“黨政同步”指示，卓榮泰依照“立院”委員會做區分，分4梯次與綠委便當會。首場為19日中午12時在“行政院”登場，安排內政、司法法制委員會成員參與。隨後3場為22日財政、教文委員會，23日經濟、交通委員會，25日外交“國防”、衛環委員會。由卓榮泰主持，副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務副秘書長阮昭雄、發言人李慧芝也出席。



發言人李慧芝表示，為強化賴清德“經濟優先、民生優先、青年優先、弱勢優先”4大優先政策，目前正在盤點相關法案。卓榮泰將分梯次安排跟各委員會委員餐敘，一同討論與規畫新會期優先法案，未來也將持續強化與黨團的溝通協調，推動讓民眾更有感法案。



