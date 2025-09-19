台對美採購100億美元農產品　拚關稅談判

台灣赴美農訪團17日在國會山莊舉行採購意向書簽署儀式暨酒會，台“農業部長”陳駿季（左一）、駐美代表俞大㵢（右三）及多位美國聯邦參、眾議員共同見證。（照片：台駐美代表處提供） 中評社台北9月19日電／在美中貿易戰下，台灣大手筆採購美國農產品。台“農業部長”陳駿季率團17日在美國國會簽下採購意向書，將在未來4年（2026年至2029年）採購100億美元的美國農產品，金額比往年增加四分之一，包含黃豆、玉米、小麥、牛肉等。陳駿季表示，採購美國黃豆有助於糧食安全，100億美元是根據業界需求計算，期盼能助於台美關稅談判。



台“農業部”19日解釋表示，赴美農訪團係由“外交部”籌組，自1998年啟動，每兩年辦理一次，今年已經是第15屆，相關活動行之有年。



陳駿季是於17日在美國國會大廈，與美國業者簽下採購意向書，要在未來4年採購美國黃豆、玉米、小麥與牛肉，4年100億美元的金額比過往增加25%。



針對爭議，“農業部”強調，赴美農訪團係由台灣相關公協會與業者組成，歷屆多是9月赴美，至於採購的黃豆、飼料玉米、小麥、牛肉等4項產品，都是台灣高度仰賴進口、畜牧產業有需要、進口對消費者有利的品項，相關採購金額規模，也都是台灣業者視需求提出，並非由政府出資採購。



台灣駐美代表處發布新聞稿指出，“2025年“中華民國”（台灣）農產品貿易赴美友好訪問團”（農訪團）於9月17日在“國會”山莊舉行採購意向書簽署儀式暨酒會，“農業部長”陳駿季、駐美代表俞大㵢及16位美國聯邦參、眾議員共同見證，台灣農訪團與美國穀物業者簽署三份採購意向書，規劃於2026年至2029年採購總價超過100億美元之美國黃豆、玉米、小麥及牛肉。

