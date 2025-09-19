藍力推停砍公教年金　黃國昌：要看具體內容

民眾黨主席、黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月19日電（記者 鄭羿菲）“立法院”19日開議，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁將“停砍退休公教年金案”列為優先法案，並稱“民眾黨應不會反對，可以多一票險勝”。台灣民眾黨團總召黃國昌19日並未一口答應，他表示，年金改革不會走回頭路，需待具體內容是什麼，民眾黨團才有辦法進一步討論。



“立法院”19日開議，台灣民眾黨“立法院”黨團推出第一波優先法案，包括防止濫權羈押的刑訴法、空污法、不在籍投票等。



台灣民眾黨“立法院”黨團19日上午召開“人民的事 我們的事”新會期優先法案記者會，民眾黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿出席。



黃國昌表示，去年針對年金改革我們已經說得很清楚了，年金改革不會走回頭路，這是一個非常重要的基本原則。不過，在“立法院”討論法案時，民眾黨向來的立場是希望能夠具體且細緻的談，而不是只談一個大的方向。



黃國昌說，也就是說要看屆時要審議的是什麼法案內容，若是把公教退休年金恢復到2017年前改革的水準，我們當然不會同意，但若是2017年以後改革到現在已經2025年，每一年階段性的降低所得替代率，與當初“考試院”所提出來的版本是不是相一致，必須要斟酌目前整個年金的水位，及在這一波改革後，所造成各式各樣的社會衝擊影響，綜合加以評估。



黃國昌指出，所以要討論法案之前，我們還是必須要先瞭解具體內容到底是什麼，民眾黨團才有辦法進一步討論。