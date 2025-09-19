加入黨團群監督柯建銘？徐國勇連忙否認

民進黨秘書長徐國勇接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月19日電（記者 張穎齊）民進黨“立法院”黨團19日進行黨團幹事長、書記長改選，由新潮流系鍾佳濱接棒同為新系的吳思瑤幹事長一職，民進黨秘書長徐國勇也受邀加入黨團的群組，被解讀賴清德督軍監管黨團總召柯建銘意味濃。柯建銘僅說“沒有事會讓我有壓力！無聲勝有聲”，徐國勇則強調他是受邀加入，完全尊重黨團自主。



吳思瑤日前受訪表示，某次賴清德官邸與綠委餐敘，大家提到最近“政院”秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄都加入群組，感受到與“立院”黨團的溝通強化，也在場的徐國勇當場表達他自己也願意加入群組和綠委一起交心，所以她就順勢邀請。



民進黨團大會19日上午在“立法院”進行黨團二長改選，黨團更邀請民進黨秘書長徐國勇、“行政院”副秘書長阮昭雄來“觀禮”。



徐國勇受訪表示，這是黨團照慣例，邀請黨中央秘書長參加，這個會議他也很熟悉，就按照黨團邀請來參加，黨團要討論什麼優先法案都配合。他要強調，黨團是自主，他是中央黨部秘書長，他也不能說怎麼做就怎麼做，黨團自主就是黨團民主，三長要經過黨團選舉，委員會召集人也是必須由這個委員會的人來選舉。



徐國勇表示，黨團選出自己的幹部；中執委由中執會選出幹部。這就是民進黨的精神，就是一定要選舉，這是規範在黨章裡面。像他早上工作很多，中央黨部也有工作會議。

