黃國昌：美國對台軍事支持不是沒限度

民眾黨團總召黃國昌（中）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月19日電（記者 鄭羿菲）美國《華盛頓郵報》報導，美國總統特朗普為推動與中國大陸的貿易協定，暫停一項超過4億美元的對台軍援。台灣民眾黨團總召黃國昌19日表示，在國際現實上，可看出美國對台軍事支持不是沒有限度。當美國調整美中、美台之間的互動時，真正的問題是賴清德的兩岸政策是什麼？



美媒“華盛頓郵報”18日引述5位知情人士獨家報導指出，特朗普為促成與中國大陸的貿易協定以及與中國大陸領導人舉行峰會，暫停一項超過4億美元的對台軍援。白宮則發布聲明回應，對台軍援的決定還沒有最終定案。



台灣民眾黨“立法院”黨團19日上午召開“人民的事 我們的事”新會期優先法案記者會，民眾黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿出席。



黃國昌表示，美國是台灣長期的民主盟友，過去美國一直支持台灣自我防衛的能力，我們也表示感謝。不過，也看得出來，在國際政治現實上，美國對台灣的軍事支持不是沒有限度，也不是理所當然的。



黃國昌說，對民眾黨而言，我們長期主張台灣自主、兩岸和平，當美國重新調整美台跟美中彼此之間關係的互動時，真正重要的問題是賴清德的兩岸政策是什麼？過去民進黨不斷炒作仇恨對立，激化台灣內部的政治，產生的負面效應正在浮現。