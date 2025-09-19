華郵：為與陸談協議　特朗普拒批百億台軍援

美國總統特朗普。（照片：Donald J. Trump臉書） 中評社台北9月19日電／美國《華盛頓郵報》報導，根據5名知情人士說法，美國總統特朗普今年夏天在試圖推動與中國大陸的貿易協定及可能舉行習特會之際，拒絕批准超過4億美元對台軍事援助。



白宮官員透過聲明表示，針對這項軍援方案的相關決定尚未拍板定案。



華郵表示，不願具名的知悉內部討論人士透露，雖然拒絕批准的決定最終可能推翻，但這項決定的本身仍具有美國對台政策出現大轉變的意涵。



2名知情人士透露，這批軍援價值超過4億美元，且殺傷力將比先前幾輪對台援助更強大，內容包括彈藥與自主無人機。



強化台灣軍力最快的方式是透過“總統撥款權”（Presidential Drawdown Authority, PDA）直接運送美製武器。美國前總統拜登政府任內批准了3批這類對台軍援案，外加另一輪長期軍事援助，總額超過20億美元。



美國國會每年授權政府對台提供10億美元的安全援助，這筆額度會在9月會計年度結束時重置。拜登政府在卸任前不久批准一筆5億7100萬美元的軍援案。



華郵指出，特朗普政府認為擁有龐大且繁榮經濟的台灣，理應自行購買武器，一如歐洲國家。此觀點也獲得部分國會民主黨人認同。



華郵引述4名知悉談判的人士透露，上個月在安克拉治舉行的美台“國防”官員會議中，雙方達成一項龐大的軍售協議。台灣計劃透過目前正在“立法院”審議的追加“國防預算案”，支付這新一輪軍購，總額可能高達數十億美元。



消息人士指出，這項協議幾乎完全由“不對稱裝備”構成，包括無人機、飛彈以及用於監測台灣海岸線的感測器。不過這些新裝備可能需要好幾年才能交付。



此外，一名美國國會的幕僚本周透露，行政部門已透過非正式的形式通知國會一筆規模可能達5億美元的對台軍售案。但這名幕僚以事涉敏感拒絕說明具體裝備項目。