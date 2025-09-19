宋立彬：各地系統整合相挺　郝龍斌勝算高

國民黨籍高雄市議員宋立彬。（中評社 資料照） 中評社高雄9月19日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席10月18日改選，前台北市長郝龍斌、前“立委”鄭麗文、“立委”羅智強、孫文學校總校長張亞中四強競逐。國民黨籍高雄市議員宋立彬向中評社表示，各地系統先整合挺郝龍斌，郝可望拿到近5成的黨員票，勝算較高；羅智強、鄭麗文的票都在空中飛，在封閉的黨內選舉並不吃香。



宋立彬，1978年生，高雄人，樹德科技大學經營管理研究所碩士。現任國民黨高雄市議員，選區在永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區，2018年當選並連任至今。



以藍綠黨性來看，宋立彬表示，民進黨是狼性政黨，誰敢出頭、表現，誰就有功勞，才有機會做大。但國民黨是一個要有身分地位才能喊得動黨內的情況，主席要去募款，沒有企業背景、民間社團支援的，主席就會做得很辛苦。



地方派系與藍營議長16日聚會並決議力挺郝龍斌，宋立彬表示，從餐與名單來看，可以反問，參選主席的人，從募款與黨內憾動力，能否叫得動地方派系大老，譬如雲林張榮味、花蓮傅崑萁、台東吳俊立、桃園邱奕勝等人。



回歸國民黨生態與傳統來講，宋立彬表示，黨主席是需要社會地位足夠才有辦法走出困境，不然無法叫得動地方，可能最後也會面臨泡沫化情況，地方派系各走各的路，若黨對大家沒幫助，當然就只好各自創造自己的未來。



宋立彬表示，所以還是要有人去幫黨創造機會給這些要參選的民代，不管是新人、年輕人、前輩都好，都要創造機會給大家。因此以郝龍斌來講，募款、地位、經驗都比其他人選好。因此才有先整合過的氛圍出來，最後應該也是郝龍斌當選。

