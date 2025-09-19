國民黨主席選舉登記截止　郝龍斌等6人參選

國民黨主席參選人郝龍斌受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月19日電／中國國民黨19日表示，2025年國民黨主席選舉領表登記作業19日下午4時截止，共有6人登記參選，分別是前台北市長郝龍斌、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前國大蔡志弘。後續將由20日舉行的中央選舉監察委員會進行資格審核後，始完成候選人資格確認。



國民黨說，至19日領表登記截止，完成相關程序的六位同志包括鄭麗文、羅智強、卓伯源、郝龍斌、蔡志弘、張亞中(依登記完成順序)等。根據相關規定，中央選舉監察委員會預定20日召開會議，進行候選人資格審查及號次抽籤。依照時程，將於10月18日舉行黨主席選舉投開票作業。



國民黨強調，黨主席選舉是黨內重要的民主程序，將秉持公平、公正、公開的原則辦理，確保選舉順利圓滿進行。



2025年中國國民黨主席選舉預定於10月18日舉行，將選出第21屆黨主席。領表、登記截止時間到9月19日截止，20日將會正式公布候選名單。



鄭麗文今年55歲，學生時期曾積極參與野百合學運，後來加入民主進步黨，擔任過青年部副主任等職位，並於1996年當選“國民大會代表”。2002年，因與民進黨理念不合，她主動退黨。2005年，受當時國民黨主席連戰邀請加入國民黨，並擔任發言人、文傳會主委等職位。



國民黨“立委”羅智強今年55歲，同時也是國民黨“立法院”黨團書記長。出生於花蓮縣的他，為浙江省大陳島後裔。羅智強的政治生涯始於新黨志工，後來脫黨獨立參選高雄市市議員未果，隨後加入中國國民黨。曾任台北市議員、“總統府”發言人、副秘書長，2024年當選為“立法委員”。



孫文學校總校長的張亞中今年70歲，曾派駐奧地利、德國、拉脫維亞，後因政治立場離開陸委會，陸續在多所大學任教，具有深厚的學術背景與國際交流經驗。他於今年5月宣布參選國民黨主席，主張重建黨的理念與政策體系，強調兩岸和平與區域穩定的重要性。



今年73歲的郝龍斌，是前“行政院”院長郝柏村的長子。他曾於2006年當選為台北市市長，並於2010年成功連任，卸任市長後，郝龍斌積極參與國民黨的黨務工作，並在台中市長盧秀燕表態不參選後，經過長考多日決定參選。他承諾做“吳伯雄2.0”，並強調“無私無我，絕不會參選2028”。

