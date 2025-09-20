邱世卿：美國走向孤立主義　要求他國站前線

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月20日電（記者 方敬為）美國官方新版《國防戰略》（National Defense Strategy）草案調整戰略重點為“優先保護美國本土”。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，該調整並不代表美國的戰略收縮，美國仍然會投注在印太方向的軍事部署，並要求區域盟友分擔安全責任，督促各國增加軍費支出，藉此達到戰略延伸，同時也能夠降低美國安全風險。



邱世卿指出，相關舉措顯示美國走向孤立主義，然而，當美國減少付出公共財，反而要他國站上前線，不禁會讓印太地區國家思考，比起當美國的盟友，或許當美國的對手可能還相對安全。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



媒體報導披露，美國國防部官員最新提交的《國防戰略報告》（National Defense Strategy）草案顯示，五角大樓考慮進行重大戰略調整。據悉，當局考慮將2018年以來沿用的“遏制中國”方針，改變為更側重本土防衛的任務取向。



邱世卿分析，這次美國國防戰略報告公布調整戰略優先次序，外界很多可能會解讀成美國戰略收縮，要從西太平洋移往美國本土。從戰略報告以及目前特朗普政府，最近這一年多以來的部署與政策，確實可以反映出，美國現在要降低在海外的軍事支出，無論是在歐洲方向還是亞洲方向，但並不代表美國戰略重心要轉移。



邱世卿指出，這份戰略報告的主筆被點名為美國國家安全會議戰略溝通協調官柯比（John Kirby），柯比在特朗普第一任期的時候就被延攬，柯比也曾在奧巴馬政府任內擔任策士，表示柯比在不管是民主黨或是共和黨裡面，對印太甚至對中國的意見，影響很深厚。

