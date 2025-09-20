劉燈鐘析國民黨主席選舉　中生代挑戰多

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 資料照） 中評社台中9月20日電（記者 方敬為）中國國民黨主席將在10月18日改選，已確定六人登記參選。國民黨員、金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，中生代的“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文所面臨的挑戰較多，因為黨魁選舉比的是所掌握的黨員人數，這點前台北市長郝龍斌佔較大優勢。此外，黨主席要負擔每年約新台幣3億元黨務營運經費，也是一大挑戰。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。研究專長包括中國大陸研究、兩岸關係、政黨與選舉、國際治理。



國民黨主席選舉19日截止登記，共有6人完成登記參選，包括前藍委鄭麗文、藍委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前台北市長郝龍斌、前“國大代表”蔡志弘，以及孫文學校總校長張亞中。



劉燈鐘分析表示，按照民調及黨內氛圍，“世代交替”的呼聲高，不過從實際面來看，中生代的鄭麗文、羅智強所要面臨的挑戰不少，因為雖然兩人的民調表現都不錯，知名度也足夠，可是黨主席選舉所面對的畢竟是黨內，比的還是所掌握的黨員人數，這點黨內大老較佔優勢。



劉燈鐘提到，郝龍斌宣布參選，並與中廣前董事長趙少康連線，外界又直指郝龍斌與現任黨魁朱立倫有合作關係，其背後已有程度上的選票基礎，加上包括屏東縣議長周典論、雲林縣張家系統等派系表態支持，中生代能否突圍有待觀察。



此外，劉燈鐘指出，黨魁要負責黨務營運資金籌措，這點中生代的羅智強、鄭麗文可能比較吃力，他曾在中央黨部擔任行政服務委員會副主委，按照過去經驗，國民黨一個月的開銷差不多落在新台幣3千萬元左右，包括黨工薪水還有水、電、雜費基本開銷，一年就要約3億元，所以黨魁的募款能力非常重要，中生代的負擔恐怕較大。

