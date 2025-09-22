中評關注：藍黨魁選舉主要是郝、鄭對決

前台北市長郝龍斌（左）、前“立委”鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台中9月22日電（記者 方敬為）中國國民黨主席預計10月18日改選，目前候選陣容底定，觀察各方的支持群眾屬性，大致上可確立，這次選舉將是前台北市長郝龍斌與前“立委”鄭麗文對決的局面。



國民黨主席選舉領表登記於9月19日截止，最終共6人完成登記參選，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校校長張亞中等人。



依照知名度而言，郝龍斌、鄭麗文、羅智強、張亞中被認為是“四足鼎立”，再進一步分析各方支持群眾屬性，應該是郝、鄭為主要局面。



近幾屆國民黨主席改選，有效選舉黨員人數大概在30至40萬人，實際投票人數則在16萬至18萬左右，視當屆選舉熱度不同有所變化，當中除了人頭黨員票，最主要的勝負關鍵就在軍系黨員的支持意向，所以誰掌握軍系支持，誰就越有機會當選。



這次黨魁改選，郝龍斌、鄭麗文都宣稱獲得軍系支持。郝龍斌是“四星上將”郝柏村之子，其在軍系黨員的好感度當然不在話下，郝龍斌日前還未決定參選時，就有39位退將聯名支持。



鄭麗文則獲得黃復興黨部前主委、退役上將季麟連的支持，並有許多基層軍系黨員看好鄭麗文，據了解，桃園市軍系動員相挺的力量也不小。按照當前的情況來看，軍系黨員的票應該是集中在郝龍斌、鄭麗文身上。



國民黨黃復興黨部在最高峰時期，黨員人數曾超過20萬，目前仍有近8萬多名黨員，因此國民黨主席選舉是“得軍系者得天下”，2021年主席選舉，當時張亞中就是獲得軍系以及自主黨員的支持，拿下6萬631票，得票數位居第二，今年選舉，軍系的支持則轉移至郝龍斌與鄭麗文，黨政人士評估，這次主要就是郝、鄭之爭。

