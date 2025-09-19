新竹市毛小孩運動會　9月21日北大公園登場

“2025毛小孩運動會”即將於21日上午10時至16時於新竹市北大公園熱鬧登場。（新竹市政府提供） 中評社新竹9月19日電／新竹市民及毛小孩的年度盛事“2025毛小孩運動會”即將於21日上午10時至16時於北大公園熱鬧登場，這是一場新竹市民及毛小孩的年度盛事。今年活動以“萌寵來相處、天天汪得福”為主題，不僅有精彩的魔術表演，更推出“寶貝吃飽飽”競賽以及最吸睛的“萌寵伸展台”等多元活動。



新竹市代理市長邱臣遠表示，這場毛孩運動會不只是寵物同樂會，更是一場全家大小都能參與的嘉年華。現場規劃多項精彩活動，包含競賽、表演、美食與知識，活動現場設有互動拍照區、特色攤位與寵物用品市集。讓主人們一次滿足購物、娛樂與學習的需求，讓每一位市民朋友都能找到屬於自己與毛孩的快樂時光。



邱臣遠指出，今年活動中動保所加碼免費狂犬病疫苗暨寵物晶片注射活動，希望透過這場運動會讓飼主與毛孩能更親近、更快樂，並推廣“友善照護、健康陪伴”的理念，歡迎市民帶著毛小孩一起來參加，與毛孩一起留下2025最幸福的回憶。



新竹市產發處透露，當天活動將由魔術和氣球表演秀為大家帶來熱鬧的開場表演。接著登場的是“寶貝吃飽飽”活動競賽，準備著美味的飼料，計時毛孩吃完的時間，看誰吃的速度最快，最乾淨。讓毛孩能一邊開心比賽，一邊大快朵頤一番。而最吸睛的“萌寵伸展台”則像小小時尚週，飼主與毛孩們將穿上可愛服飾，自信走秀、萌翻全場。



此外，喜歡挑戰速度與默契的朋友，更不能錯過“我的跑跑搭檔”，這是主人與毛孩齊心合力跑過障礙物的短跑比賽。如果家中毛孩最愛撒嬌，那就報名“毛孩抱抱王”，主人單腳站立抱緊毛孩15秒即可通關，把依附滿滿的愛傳遞給大家。愛玩遊戲的毛孩則能挑戰“我找得到”，透過尋找藏匿在杯子中的零食，展現狗狗驚人的嗅覺與探索力。



產發處說明，除了動態活動，現場也安排實用又趣味的主題講座“不臭不蛀，我最酷”，由專家分享毛孩的口腔護理秘訣。讓每位飼主學到實用知識，幫助毛孩更健康，以及“毛小孩放鬆術”講座，可以帶著毛孩一同參與，在運動玩樂後好好的放鬆一下。