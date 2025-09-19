藍黨魁選舉　郝龍斌陸戰優勢對決中生代空戰

國民黨主席參選人郝龍斌受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月19日電／中國國民黨主席10月18日改選，共有前台北市長郝龍斌、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前“國大代表”蔡志弘等6人完成登記。《中央社》報導，黨內人士分析，世代交替話題能否成為浪潮，值得觀察。但黨內主流想法是找出一位穩住黨內的主席，先贏得2026大選，再為2028造王造后、重返執政。



黨內人士指出，郝龍斌曾任台北市長、國民黨副主席等職位，經歷完整且個性溫和、與人為善，在黨內鮮少有敵人。加上與前中廣董事長趙少康交情深厚，以及父親郝柏村過去在軍中的影響力，擁有不少優勢。



黨內人士分析，郝龍斌與藍營各勢力俱有情誼，選戰過程中若能成功整合，將會是問鼎黨主席寶座的重點。但外省色彩鮮明的郝龍斌，如何得到藍營本土派的支持，值得觀察。



藍營地方人士認為，鄭麗文、羅智強能言善道，空戰實力堅強，高聲量帶來高知名度，在黨主席選舉能產生加分效果。但鄭、羅形象雷同，選戰考驗兩人如何有效區隔，爭取更多支持者。



此外，同樣有軍系奧援的鄭麗文，與郝龍斌出現支持者重疊。藍營地方人士說，未來鄭麗文與郝龍斌如何爭取軍系選票的支持，也是關鍵。



一位藍營前黨務高層分析，羅智強與鄭麗文高舉世代交替、老幹新枝的旗號角逐此次黨主席選舉，確實會讓黨員產生青壯世代接班的思考。加上黨內自主黨員的意識抬頭，若這股年輕人接班的聲浪能成功營造出來，對郝龍斌的選情會有一定影響。



不過，這位前黨務高層透露，這次黨主席選舉，黨內的主流想法，在於如何找出一位能穩住黨內的人選。先順利贏得2026年地方選舉，之後能扮演成功的造王者、造后者。2028年大選推出黨內最強人選、重返執政。就此角度看，郝龍斌具有一定優勢。