黃明賢：世代交棒是國民黨很重要的氛圍

國民黨籍屏東縣議員黃明賢。（中評社 資料照） 中評社屏東9月20日電（記者 蔣繼平）本屆中國國民黨主席選舉6搶1，國民黨籍屏東縣議員黃明賢向中評社表示，人頭黨員雖存在，但黨主席這張票的自主性近年已增強，且挺過大罷免後，黨的走向非維穩老路，而是要“銳意進取”，年輕敢衝敢拚的形象才符合大家的期待。他認為，郝龍斌雖擁組織動員利多，但羅智強、鄭麗文也有爆發力，郝非十拿九穩。



黃明賢，1983年生，屏東人，世新大學資訊傳播所碩士。2018年當選國民黨屏東縣議員並連任。黃明賢的父親黃國安和母親李瑪麗都曾任縣議員。



國民黨主席10月18日改選，領表登記作業19日截止。最終包括前台北市長郝龍斌、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前“國大代表”蔡志弘完成登記。



黃明賢表示，這次人選都不錯、較無爭議性，選主席需要花費不少金錢，檯面上這幾位人選，都沒有特別讓人覺得特別有錢的，都是有心、有熱情才會來參與。不過，世代交棒是黨內很重要的氛圍，各地議長派系也是有自己的想法與考量。



黃明賢表示，他自己比較傾向支持羅智強，因為羅是黨內敢衝、敢拚，與以前國民黨形象落差蠻大的人選，幾乎都是直球對決，新媒體、自媒體的經營都算是黨內頂尖。是從“沒有到有”的標竿，當過政務官但非傳統型政治人物，聲勢很不錯。



黃明賢表示，國民黨這次與民眾黨合作挺過大罷免，這個民氣是可用的，證明大家很反對民進黨，不能再走維和穩定的老路，一定是要去衝撞去拚，所以當然是希望有年輕，或比較中生代的帶大家往前衝。