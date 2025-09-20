中評專論：郝龍斌第三次選黨魁　這次不同了

中國國民黨主席選舉，郝龍斌獲得地方派系支持，聲勢看漲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月20日電（評論員 林淑玲）中國國民黨主席選舉19日下午截止登記，共有鄭麗文、羅智強、卓伯源、郝龍斌、蔡志弘、張亞中等6人完成手續。百年政黨難以跳脫傳統格局，前台北市長郝龍斌成為大老、派系最大公約數，贏面最大。前藍委鄭麗文支持度領先，反而激發地方派系鞏固既得利益的危機感，全台串連力拱郝龍斌。



國民黨主席一任四年，今年10月18日選出的新主席，將掌2026年地方選舉、2028大選兵符。這次現任主席朱立倫不再選，藍軍潛在的2028參選人、台中市長盧秀燕也不選，理念型黨員期待改革，讓國民黨年輕化。但對地方派系，能維穩，手上的奶酪不要被搬走最重要。地方派系、縣市長、民代都能掌握大量黨員，可左右主席選舉。



回顧月前，當朱立倫表態不連任主席，黨內多期待盧秀燕選；但盧個性謹慎，擔心太早被綠營鎖定，婉拒參選，黨內就在討論“代理人型”黨主席，為她參選2028鋪路。前台中市長胡志強，嘉義市長黃敏惠都曾被點名，他們都沒有意願，郝龍斌才被拱出來。



郝龍斌之於地方派系，可以確保黨的路線不會改變，未來地方選舉提名，與派系互動都能維穩。前雲林縣長張榮味、新北市議長蔣根煌等本土派系與地方議長16日辦了一場餐會定調支持郝龍斌選主席，餐會後郝才宣布參選。郝19日登記時也有大批地方議長、藍委、議員隨行。



現年73歲的郝龍斌並不是第一次選國民黨主席，他2017年及2020年皆曾參選黨主席，且落選。2017年多達6人參選黨主席，最後吳敦義當選（52.24%），洪秀柱得票第二（19.20%），郝龍斌第三（16.03%）。2020國民黨主席補選，為一對一選舉，江啟臣68.80%、郝龍斌31.20%，郝再度落敗。



在國民黨內算是“軍系”、“外省掛”、“老藍男”的郝龍斌過去與地方派系連結並不深，他只參選過台北市長、台北市“立委”，也沒有很常在中南部走動。2020黨主席補選最明顯，江啟臣是正宗台中紅派少主，郝龍斌算是黨內“孤鳥”，郝當時的得票率連江啟臣的一半都不到。這次全台派系會挺郝龍斌，重點不是郝的個人，而是盧秀燕需要一位靠譜的代理人。地方派系也需要一位可以維持現狀的黨主席。