藍黨魁選舉6人競逐　黃國昌：人才多是好事

民眾黨主席黃國昌20日在桃園受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月20日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席選舉19日截止登記，共有6人登記參選，包括前藍委鄭麗文、藍委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前台北市長郝龍斌、前“國大代表”蔡志弘，以及孫文學校總校長張亞中。台灣民眾黨主席黃國昌20日在桃園受訪時表示，這顯示國民黨人才濟濟，有這麼多人勇於表態承擔，對國民黨未來發展是好事。



台灣民眾黨“立法委員”劉書彬暨桃園市黨部聯合服務處20日成立，包括黃國昌、劉書彬、國民黨籍桃園市長張善政、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝、藍委牛煦庭、涂權吉、萬美玲、呂玉玲、邱若華、民眾黨桃園市黨部主委高宇彥、民眾黨中央委員林昭印等人都到場出席。



針對國民黨主席選舉呈現6人競逐的局面，黃國昌在會前受訪時指出，國民黨人才濟濟，有這麼多人勇於表態承擔，他相信對國民黨的未來發展一定是好事。民眾黨就靜靜等候國民黨內的民主程序，等國民黨選出新的黨主席以後，再來針對政黨彼此之間的合作與人民所關心的議題共同來推動，這是民眾黨向來的態度。



黃國昌提到，自從民眾黨前主席柯文哲在2023年提出聯合政府的概念以後，怎樣促進不同的政黨為了更高的價值和目標，讓台灣能過更好的生活，民眾黨始終敞開心胸，開大門、走大路，展望未來2026年乃至2028年，民眾黨相同的態度和立場不會有任何改變。



黃國昌說，民眾黨中央黨部特別成立聯合政府研究小組，對未來在2026年跟其他友黨的合作上，民眾黨始終保持最大的誠意與善意，只要是公平、公正、公開的方式，他相信這也是台灣人民所樂見的。