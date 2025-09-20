民眾黨插旗桃園　黃國昌：想參選同志大爆滿

民眾黨主席黃國昌20日在桃園受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月20日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席黃國昌20日出席民眾黨“立法委員”劉書彬暨桃園市黨部聯合服務處20日成立大會，他在會前受訪時表示，目前民眾黨在桃園市有意要參選的優秀同志已大爆滿，他覺得這是一個非常好的現象，民眾黨中央黨部會挑選最好的人才來為桃園鄉親服務。



民眾黨“立法委員”劉書彬暨桃園市黨部聯合服務處20日成立，包括黃國昌、劉書彬、中國國民黨籍桃園市長張善政、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝、藍委牛煦庭、涂權吉、萬美玲、呂玉玲、邱若華、民眾黨桃園市黨部主委高宇彥、民眾黨中央委員林昭印等人都到場出席。



黃國昌在會前受訪時指出，目前民眾黨在桃園有意要參選的優秀同志已大爆滿，他覺得這是一個非常好的現象，因為2024大選有非常多的桃園鄉親對民眾黨前主席柯文哲與民眾黨的支持，讓柯文哲在桃園拿到了三成的選票，所以桃園市基本上是處於三分天下的局面。



黃國昌說，他相信很多桃園鄉親對民眾黨2026在桃園市能推出議員候選人是充滿期待，黨內也有非常多的同志已清楚表態，希望能來角逐桃園市議員的選舉。對民眾黨中央黨部來說，就是挑最好的人才，向桃園鄉親推薦最好的人才，讓這些人才未來可以幫桃園鄉親服務，這才是民眾黨作為一個政黨責無旁貸的使命。



媒體詢問，民眾黨在2026桃園市長選舉是否會自推人選？或是支持國民黨籍桃園市長張善政繼續連任？



黃國昌表示，現在講這些有點太早了，不過他覺得張善政過去這段時間施政的表現有目共睹，理工男與科技男讓張顯得謙謙君子，民眾黨跟張善政的互動也非常良好，他相信未來在選舉的競爭上不管如何，民眾黨一定會和張善政與市府團隊保持友好的互動關係，繼續幫桃園市民爭取福利，他相信這應該才是大家一致的目標。

