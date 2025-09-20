朱立倫任期進尾聲　子弟兵凌濤回顧成績

桃園市藍議員凌濤在臉書發文，回憶國民黨主席朱立倫與黨工們努力的時光。（照：凌濤臉書） 中評社台北9月20日電／隨著中國國民黨主席改選在昨日登記截止，也正式宣告主席朱立倫的任期進入倒數階段。對此，朱的子弟兵國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今天回顧這一屆黨務團隊的四年表示，在朱立倫主席、黨工、黨公職以及所有藍營支持者的努力之下，國民黨走出幽谷，重新獲得台灣人民的支持。



國民黨主席選舉19日截止登記，共有6人登記參選，包括前藍委鄭麗文、藍委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前台北市長郝龍斌、前“國大代表”蔡志弘，以及孫文學校總校長張亞中。



國民黨主席朱立倫任期將滿，下月將進行黨主席改選。凌濤今天在臉書發文感概回顧，“想起四年前，2021年的國民黨是何等光景？”凌濤也指，當時黨產被追殺殆盡、財務狀況無米可炊，但國民黨一路走出幽谷、重獲民眾支持，到後來守下大罷免。雖朱任期將至，但團隊會堅持理念，繼續為台灣打拚。



凌濤回憶，想起四年前，2021年的國民黨是何等光景？當時黨產被追殺殆盡，財務狀況是真正的“無米可炊”，甚至連黨工的薪水都發不出來，而當時朱在交接前，就自掏腰包解決薪資的燃眉之急，那是一個士氣低迷、前途未卜的時刻。



凌濤指出，在國民黨最艱困，而民進黨府院黨資源最豐沛，最為張狂的時刻，朱以及所有黨務團隊接下了這副重擔。他也提及朱這四年的表現：一、穩扎穩打，堅持走“中道理性”的路線，爭取中間選民的支持；二、堅持“提對的人”，讓執政縣市版圖不斷擴大；三、力行“年輕化”，讓議會和“國會”看見更多優秀的新世代。



凌濤強調，國民黨成功守住中道理性路線，終結了社會對立的大罷免，不僅在地方縣市是最大政黨，在“國會”也是最大政黨。而這些成果，都是國民黨為台灣人民、為“中華民國”，守住民主制衡，不讓民進黨為所欲為的底氣，“現在國民黨走在正確的路上，朱主席的任期即將結束，但這個團隊，會堅持理念，用自己的定位及角色，在任何一個角落，繼續為台灣打拚。”