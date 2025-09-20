柯文哲睡不好　陳佩琪：監控中心半夜查行蹤

針對柯文哲交保後的生活，陳佩琪在臉書發文描述。（照：陳佩琪臉書） 中評社台北9月20日電／台灣民眾黨前主席、北市前市長柯文哲涉京華城弊案而遭羈押長達一年後，本月初台北地方法院裁定新台幣7000萬元交保。柯妻陳佩琪今天在臉書發文表示，柯原本就有的腺樣體肥大導致的睡眠品質不佳，回家後卻更惡化了，“現在每天半夜幾乎都有監控中心打電話來查行蹤，印象中除有次是晚上11點外，幾乎都是清晨三、四、五點在打電話。”



陳佩琪今在臉書發文表示，柯文哲回家生活兩周，過去一年因被羈押、禁見，沒社會刺激，也沒跟親人講話，回來生活這幾天，感覺他好像是從叢林生活被重新帶回人類世界，思緒是有在進步，但文明人類的生活步調還是有很多需要適應之處。



陳佩琪指出，柯文哲原本就有的腺樣體肥大導致的睡眠品質不佳，回家後卻更惡化了，“現在每天半夜幾乎都有監控中心打電話來查行蹤，印象中除有次是晚上11點外，幾乎都是清晨三、四、五點在打電話，理由是收訊不良，有落跑嫌疑，我都叫他睡到臥室大床最靠窗邊處（就是姜檢察官問的我們家的大床有沒有人來睡過的那張），感覺這樣收訊會較好”。



陳佩琪說，這樣還是沒用，白天除了那次大家都知道的出庭時、約早上11點，監控中心打電話來查行蹤、還惹了審判長極度不高興外，白天收訊都沒問題，到了晚上才會出現訊號不良。陳也提到，晚上柯文哲睡睡醒醒的，導致夫妻隔天都變熊貓眼，柯還因免疫系統不良，這幾天長了帶狀皰疹，還好自己是醫生會診斷，第一時間就衝去藥房買抗病毒藥，希望別留下神經炎疼痛的後遺症。



至於談到台北看守所所生活，陳佩琪說，現代人真的無法想像三坪羈押室是怎麼過日子的，就拿民生必需的三餐來說吧，柯文哲說吃飯是用一個像臉盆的器皿把食物全混在一起，然後從不透明門底下的一個小洞遞進去，可以想像在電視劇上看到古代死囚所受待遇一樣，在電視上演的還是可以看到外面世界的鐵門，但他們禁見房是連門都是密閉不透明的，遞送食物時只能從門下的小洞，“那場景就像我們拿廚餘去餵貓狗一樣…，他講得是雲淡風輕的，我聽得是心在淌血…”。

