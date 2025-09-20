藍黨魁辯論羅智強、張亞中、鄭麗文先禮後兵

國民黨主席候選人張亞中、羅智強及鄭麗文與主持人及提問人合影。（照：中天新聞提供） 中評社台北9月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉於10月18日進行改選，在登記作業截止後共6人參選。首場辯論會由《中天新聞》舉辦，20日下午舉行，邀請候選人國民黨“立委”羅智強、孫文學校總校長張亞中、前“立委”鄭麗文正面交鋒。三人在下午一點半前都陸續抵達會場。



羅智強身穿灰色系的西裝配上藍色領帶，張亞中則是一貫的中山裝裝扮，鄭麗文則是身著黑色條紋的長褲套裝，三人各有特色。



羅智強受訪時強調，他的一貫辯論主調就是談政見、談個人優點，黨主席選舉其實就是2028大選的示範賽，如果黨主席選舉候選人能夠展現團結，黨員才能相信這是一個無私的候選人，能在2028領導國民黨戰勝民進黨重返執政，所以今天的基調，就是把自己的政見跟過去在國民黨的成績向黨員同志報告，其他部分就由黨員同志來決定。



張亞中則說，有很多人認為，我們對黨的批評就是破壞團結，請問這是誰的團結？是這些權貴階級的團結受到破壞了嗎？真正國民黨的團結是大家的團結，你今天不自我反省，你的敵人絕對不會放過你的，國民黨今天的問題如果我們不能揪出，那敵人會從我們的裂痕中完全的進入。



鄭麗文表示，最終衹有一個人能擔任黨主席，這次參選都是國民黨非常優秀的同志，希望有一場君子之爭，為國民黨產生一位最適合在這個時刻擔起國民黨機器重任的黨主席，投票最後必會集中選票，感謝大家給她這麼高的期待，一定會不負所託，團結所有國民黨力量，包括參選同志，在選舉結束後一起為國民黨、“中華民國”打拚。



國民黨主席選舉19日截止登記，共有6人登記參選，包括前藍委鄭麗文、藍委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前台北市長郝龍斌、前“國大代表”蔡志弘，以及孫文學校總校長張亞中。

