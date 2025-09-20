未獲媒體邀請辯論　卓伯源衝會場轟不要臉

國民黨主席候選人卓伯源。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉10月18日進行投票，共6人完成登記，19日首場辯論會由《中天新聞》舉辦，由於辯論會的主辦方依日前的網路聲量統計，決定只邀請孫文學校總校長張亞中、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文以及前台北市長郝龍斌。



此舉讓同樣是主席候選人的前彰化縣長卓伯源不滿，在辯論會前衝到現場，一度想要硬闖進辯論會場，強調自己今天就是要參加辯論，但在中天婉拒後，卓怒拍寫著國民黨主席大辯論的背板，怒吼“中天不要臉。”



卓伯源表示，他是經過國民黨審查合格的六號候選人，但他發現他未在中天辯論活動的名單中，因此他透過很多的管道與中天聯繫，只是一直沒有辦法取得回覆，直到今天早上，他看到網路上的直播預告，寫得很清楚國民黨黨主席首場辯論有他的名字卓伯源，因此他將進去參加辯論。



不過，當卓伯源要進去時，被工作人員擋在門口，卓伯源不滿表示，“你們不要臉！你違法你知道嗎！你意圖使人不當選！你可以個別邀請，但你不能掛著這個招牌，我的資格不是由你來審查的，你沒有資格來篩選我的資格，你們媒體操作不當，這是一個可恥的一件事”，國民黨主席選舉，難道是特定媒體決定嗎？大辯論難道誰可以參加是由特定媒體決定的嗎？



辯論會開始後，卓伯源仍未離去，甚至愈講愈不滿，數度要直接衝進會場入口，但仍遭工作人員擋下，他前後共抗議約一小時，最後才憤然離去。

